Почему украинские спецслужбы занимаются организацией провокаций на территории Беларуси, кто и за какое вознаграждение готов им помогать - смотрите в "Клубе редакторов"

Террор как последний аргумент. Почему украинские спецслужбы занимаются организацией провокаций на территории Беларуси? Кто и за какое вознаграждение готов им помогать? Эксперты и гости "Клуба редакторов" разбираются в молниях информационного поля уходящей недели. Так сколько стоит Родина в понимании беглых экстремистов?