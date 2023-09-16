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Почему украинские спецслужбы занимаются организацией провокаций на территории Беларуси, кто и за какое вознаграждение готов им помогать - смотрите в "Клубе редакторов"

Террор как последний аргумент. Почему украинские спецслужбы занимаются организацией провокаций на территории Беларуси? Кто и за какое вознаграждение готов им помогать? Эксперты и гости "Клуба редакторов" разбираются в молниях информационного поля уходящей недели. Так сколько стоит Родина в понимании беглых экстремистов?

Польская предвыборная кампания набирает обороты. Почему варшавским элитам так важно сейчас запугать свое население белорусской угрозой? Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" на ютуб-канале Агентства теленовостей.

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