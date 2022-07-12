Почему украинцы возвращаются из Евросоюза домой

Структуры Евросоюза сообщают: на территории ЕС в настоящий момент находятся 3 миллиона 700 тысяч зарегистрированных беженцев из Украины. Три миллиона из первоначальных семи уже вернулись домой, и процесс этот только набирает ход. В последние недели многие страны Евросоюза изменили условия пребывания украинцев: в Польше отменили одно из пособий, в Латвии выплаты снизили, а в Болгарии ухудшили условия размещения. Шотландия и Уэльс беженцев больше не принимают вообще, а в Лондоне до сих пор не отказались от идеи отправить украинцев в Руанду. С учетом заметной перемены отношения к мигрантам в целом многие предпочитают вернуться домой.

