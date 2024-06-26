Почему в Индонезии недолюбливают высоких людей и как закончился колониальный период страны

Новый азиатский тигр, региональный лидер и будущая глыба мировой экономики - так называют Индонезию. Росту экономики там можно позавидовать. Но так было не всегда, и об этом говорит столица страны Джакарта.

В старом городе словно окунаешься в колониальное прошлое Индонезии. Архитектура, названия, пушки на площади остались после ожесточенной борьбы с голландцами. А сегодня там неспешно гуляют туристы. Их пытаются развлекать местные жители.





Чтобы Беларуси понять и договориться со страной-партнером, важно знать не только ее настоящее, но и прошлое. Индонезия, как и Африка, долгие годы была колонией - голландской.

С 17 века по 1955 год острова называли Ост-Индия. Интересный факт: средний рост индонезийцев 163 см, у голландцев - 182 см. Поэтому высоких людей в стране недолюбливают до сих пор.

В Индонезии колониализм начался, здесь он и закончился. Так во всяком случае говорят местные. 300 лет под гнетом Голландии, использующей страну как сырьевую базу, завершились на конференции в Бандунге в 1955 году. Почти три десятка стран Азии и Африки сказали "нет" колониалистам. Особая ирония судьбы - "убивали" колониализм в здании, построенном голландцами для песен и плясок. В том же году Бангдунг окрестили столицей Азии и Африки.

По самым разным подсчетам голландский период стоил Индонезии миллионы жизней. Только война за независимость с 1945 по 1949 год унесла жизни 200 тыс. человек.