Почему в Литве граждане Беларуси должны отвечать на вопросы: "чей Крым?", "вы за Украину или за Россию?"

Это они выслуживаются перед своими западными кураторами. Выглядит это мерзко, безусловно, и очень жалко, потому что только слабые страны могут таким образом (через издевательства над отдельными гражданами этих стран) выражать отношение к руководству других стран. Если вы действительно не любите Россию и Беларусь, выясняйте отношения с правительствами этих стран. Зачем при этом пытаться давить и психологически ломать отдельно взятых граждан, которые, конечно, не могут оказать никакого адекватного сопротивления государственной машине тех же Польши, Литвы, Эстонии, Латвии.

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток"