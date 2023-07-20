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Почему в Литве граждане Беларуси должны отвечать на вопросы: "чей Крым?", "вы за Украину или за Россию?"
В последнее время западные "проповедники справедливости" все чаще нарушают гражданские, политические права, а также статьи международных договоров. При этом Запад умудряется поучать "недемократичные" русскоязычные страны.
Один из таких "проповедников" - Литва. Там сейчас уничтожают памятники, которые хоть как-то касаются русскоязычной культуры и истории, строят железный занавес на границах, сама же страна рисует и демонизирует врагов в лице России и Беларуси.
Этими действиями Литва лишает граждан своей страны доступа к объективной информации, представляющей различные точки зрения, ограничивает свободу собраний по вопросам, не совпадающим с официальной позицией властей, ограничивает свободу перемещения граждан Беларуси и России исключительно по принципу гражданства.
Парламент Литвы одобрил новый спорный закон, позволяющий добровольцам со всей Европы присоединиться к национальным пограничным силам страны и предоставляющий им право применять насилие в отношении лиц, ищущих убежища, а также мигрантов, пересекающих границу со стороны Беларуси.
С дискриминацией и разжиганием ненависти в государстве не борются, а наоборот это активно поощряют.
Дальше больше. С 22 ноября 2022 года граждане Беларуси при обращении за визой должны отвечать на провокационные политические вопросы:: "чей Крым?", "вы за Украину или за Россию?" Также запрещены русскоязычные телеканалы. Русский язык - явный признак "кремлевского влияния".
А про мигрантов и вспоминать неловко, даже Европейский суд вынес решение против Литвы. Причина - Вильнюс не давал мигрантам даже возможности подать заявление о предоставлении убежища. Ну и куда без задержаний за иное мнение.
Это они выслуживаются перед своими западными кураторами. Выглядит это мерзко, безусловно, и очень жалко, потому что только слабые страны могут таким образом (через издевательства над отдельными гражданами этих стран) выражать отношение к руководству других стран. Если вы действительно не любите Россию и Беларусь, выясняйте отношения с правительствами этих стран. Зачем при этом пытаться давить и психологически ломать отдельно взятых граждан, которые, конечно, не могут оказать никакого адекватного сопротивления государственной машине тех же Польши, Литвы, Эстонии, Латвии.
Беспредел полиции, секретные тюрьмы, преследование журналистов, издевательства над мигрантами - далеко не полный список "подвигов" тех, кто называет себя "проповедниками справедливости". О том, как нарушаются права человека в США, Польше, Великобритании, Прибалтике и других странах, смотрите в новом выпуске "Понятной политики".