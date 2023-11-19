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Почему в Польше попахивает тюремными сроками за коррупцию и прочие "шалости" - в рубрике "Скриншот"

В Польше прошло первое заседание обновленного парламента. Эта тема еще долго не утратит актуальность. Правящий режим проиграл выборы, но отказывается подчиниться воле польского народа.

Победившая коалиция пока не вступает в открытую конфронтацию - за происходящим мирно наблюдают с попкорном в руках. Занимательное зрелище, которое устраивает команда Качиньского, имеет свое ограничение по времени и закончится не позже первых чисел декабря. Вот тогда и начнется разбор полетов и политических залетов. Деятелям из партии "Право и справедливость" уже открыто дают понять о начале большой ревизии итогов их правления. А ведь там попахивает и тюремными сроками за коррупцию и прочие "шалости". Подробности в рубрике "Скриншот".

Все знают, как раздаются карты в парламенте. Анджей Дуда, видимо, закрыл глаза и говорит: "Я этого не вижу". Ведь дело в том, что Шимона Головню избрали большинством. Партия "Право и справедливость" проголосовала против. Президиум Сейма был избран совсем не так, как представляла себе "ПиС". То же самое и в Сенате. Так что президент видит, как выглядит большинство, и продолжает нести чушь, что здесь будет поиск большинства, и он должен отдать его Моравецкому, потому что у него действительно есть шанс сформировать правительство.

Решение Дуды отдать право "первой ночи" своему побратиму Моравецкому, после того как их партию размазали тонким слоем по стенам парламента, является не чем иным, как попыткой ухватиться за соломинку. Очевидно, неспроста польский узурпатор недавно сделал нашумевшее заявление о том, что они стремительно идут на дно. У Моравецкого, кстати, не так много времени, чтобы собрать кабинет "писовых" министров и представить его для голосования на вотум доверия в парламенте.

Шимон Головня, спикер Сейма Польши:
Первое заседание польского парламента под условным председательством Анджея Дуды было традиционно скучным и занудным - дежурные фразы и заезженные формулировки. Речи Дуды о единстве нации и пассажи Моравецкого о бескрайних перспективах утомили не только новоизбранных депутатов польского парламента - захрапел даже председатель их собственной партии Ярослав Качинький.

Молчаливый протест лидера "Права и справедливости", некогда правящей партии, в полной мере характеризует происходящее в парламенте, да и во всем польском государстве. Разброд и шатание парализуют принятие ключевых решений. Весь аппарат власти парализован и находится в полном замешательстве, не понимая, кто в доме хозяин. "ПиС" старательно убеждает, что по прежнему контролирует ситуацию и готова продолжить свою опостылевшую политику. Вот только реальность не соответствует ожиданиям команды Качиньского. Бедолаги оказались не только в парламентском меньшинстве, но и потеряли своего человека на должности спикера.

Оппозиционный политик Шимон Головня с серьезным перевесом обошел кандидатшу от "ПиС" и занял кресло спикера Сейма. Хотя в данной ситуации уже, наверное, не слишком корректно применять термин "оппозиция" в отношении коалиции политиков, которая готова задавать тон внешней и внутренней политики Польши.

Кшиштоф Гавковски, польский политик
Если речь идет о создании большинства "Правом и справедливостью", то я в нетерпении запасаюсь попкорном. Наверное, это будет самое впечатляющее создание большинства, из которого выйдет меньшинство. Это ситуация, в которой полькам и полякам, которые ожидают нового правительства, заслоняют глаза.
После провала Моравецкого, который просто неизбежен в честной борьбе без подкупа недостающих депутатов, коалиция Туска получит право на формирование своего кабинета министров и без каких-либо проблем проведет его через парламент страны. И после этого начнется самое интересное. Все реформы прошлой власти будут подвергнуты тотальной ревизии, и отдельные персонажи могут с легкостью потерять здоровый сон. Узурпация судебной власти командой Качиньского может стать одной из первых причин для реформирования и возврата к общеевропейским стандартам. К тому же это позволит Дональду Туску разморозить существенные дотации из брюссельского бюджета - порядка 60 млрд евро. Хорошее подспорье на фоне бастующих железнодорожников.

Кшиштоф Пашик, политик Польской народной партии:
Первое заседание польского парламента под условным председательством Анджея Дуды было традиционно скучным и занудным - дежурные фразы и заезженные формулировки. Речи Дуды о единстве нации и пассажи Моравецкого о бескрайних перспективах утомили не только новоизбранных депутатов польского парламента - захрапел даже председатель их собственной партии Ярослав Качинький.

Молчаливый протест лидера "Права и справедливости", некогда правящей партии, в полной мере характеризует происходящее в парламенте, да и во всем польском государстве. Разброд и шатание парализуют принятие ключевых решений. Весь аппарат власти парализован и находится в полном замешательстве, не понимая, кто в доме хозяин. "ПиС" старательно убеждает, что по прежнему контролирует ситуацию и готова продолжить свою опостылевшую политику. Вот только реальность не соответствует ожиданиям команды Качиньского. Бедолаги оказались не только в парламентском меньшинстве, но и потеряли своего человека на должности спикера.

Оппозиционный политик Шимон Головня с серьезным перевесом обошел кандидатшу от "ПиС" и занял кресло спикера Сейма. Хотя в данной ситуации уже, наверное, не слишком корректно применять термин "оппозиция" в отношении коалиции политиков, которая готова задавать тон внешней и внутренней политики Польши.

Кшиштоф Гавковски, польский политик
У нас есть очень важный конституционный орган, который был реформирован в нарушение закона. Это неработающий конституционный орган. Вчера в ходе дебатов я обратил внимание на два негативных последствия того, как функционирует Национальный совет юстиции в его нынешнем виде, которые также болезненны для многих поляков. Во-первых, это уже миллиарды долларов расходов, которые польское государство платит всем тем, кто обращается в международные суды за решениями, принятыми судьями, назначенными Национальным советом юстиции. И это конкретный факт. Не Качиньский, не Зебро, не другие платят, а платят граждане, потому что именно из государственного бюджета эти штрафы оплачиваются
Стремительный успех у оппозиционных сил Польши безусловно связан с усталостью от политики режима Дуды - Моравецкого. Люди устали от нерациональных трат на оборонку и конфронтацию с соседями, что в совокупности находит отражение в их собственных кошельках. Если Дональд Туск со своей новой командой проведет работу над ошибками, к ним снова будет уместно применять термин "оппозиция" - на этот раз, возможно, уже навсегда.
Первое заседание польского парламента под условным председательством Анджея Дуды было традиционно скучным и занудным - дежурные фразы и заезженные формулировки. Речи Дуды о единстве нации и пассажи Моравецкого о бескрайних перспективах утомили не только новоизбранных депутатов польского парламента - захрапел даже председатель их собственной партии Ярослав Качинький.

Молчаливый протест лидера "Права и справедливости", некогда правящей партии, в полной мере характеризует происходящее в парламенте, да и во всем польском государстве. Разброд и шатание парализуют принятие ключевых решений. Весь аппарат власти парализован и находится в полном замешательстве, не понимая, кто в доме хозяин. "ПиС" старательно убеждает, что по прежнему контролирует ситуацию и готова продолжить свою опостылевшую политику. Вот только реальность не соответствует ожиданиям команды Качиньского. Бедолаги оказались не только в парламентском меньшинстве, но и потеряли своего человека на должности спикера.

Оппозиционный политик Шимон Головня с серьезным перевесом обошел кандидатшу от "ПиС" и занял кресло спикера Сейма. Хотя в данной ситуации уже, наверное, не слишком корректно применять термин "оппозиция" в отношении коалиции политиков, которая готова задавать тон внешней и внутренней политики Польши.

Кшиштоф Гавковски, польский политик


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