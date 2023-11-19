Почему в Польше попахивает тюремными сроками за коррупцию и прочие "шалости" - в рубрике "Скриншот"

Все знают, как раздаются карты в парламенте. Анджей Дуда, видимо, закрыл глаза и говорит: "Я этого не вижу". Ведь дело в том, что Шимона Головню избрали большинством. Партия "Право и справедливость" проголосовала против. Президиум Сейма был избран совсем не так, как представляла себе "ПиС". То же самое и в Сенате. Так что президент видит, как выглядит большинство, и продолжает нести чушь, что здесь будет поиск большинства, и он должен отдать его Моравецкому, потому что у него действительно есть шанс сформировать правительство.



Решение Дуды отдать право "первой ночи" своему побратиму Моравецкому, после того как их партию размазали тонким слоем по стенам парламента, является не чем иным, как попыткой ухватиться за соломинку. Очевидно, неспроста польский узурпатор недавно сделал нашумевшее заявление о том, что они стремительно идут на дно. У Моравецкого, кстати, не так много времени, чтобы собрать кабинет "писовых" министров и представить его для голосования на вотум доверия в парламенте.



Шимон Головня, спикер Сейма Польши:

Первое заседание польского парламента под условным председательством Анджея Дуды было традиционно скучным и занудным - дежурные фразы и заезженные формулировки. Речи Дуды о единстве нации и пассажи Моравецкого о бескрайних перспективах утомили не только новоизбранных депутатов польского парламента - захрапел даже председатель их собственной партии Ярослав Качинький.



Молчаливый протест лидера "Права и справедливости", некогда правящей партии, в полной мере характеризует происходящее в парламенте, да и во всем польском государстве. Разброд и шатание парализуют принятие ключевых решений. Весь аппарат власти парализован и находится в полном замешательстве, не понимая, кто в доме хозяин. "ПиС" старательно убеждает, что по прежнему контролирует ситуацию и готова продолжить свою опостылевшую политику. Вот только реальность не соответствует ожиданиям команды Качиньского. Бедолаги оказались не только в парламентском меньшинстве, но и потеряли своего человека на должности спикера.



Оппозиционный политик Шимон Головня с серьезным перевесом обошел кандидатшу от "ПиС" и занял кресло спикера Сейма. Хотя в данной ситуации уже, наверное, не слишком корректно применять термин "оппозиция" в отношении коалиции политиков, которая готова задавать тон внешней и внутренней политики Польши.



Кшиштоф Гавковски, польский политик