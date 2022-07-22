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Почему в Польшу хлынули британские педофилы

Британская The Independent сообщает, что в Польшу начали массово стекаться британские педофилы: их привлекает легкая добыча, какой являются украинские дети, прибывающие сюда с родителями. По данным полиции Соединенного Королевства, как минимум 10 извращенцев, совершавших сексуальные преступления в прошлом, уже находятся в Польше. Они представляются сотрудниками гуманитарных организаций, и разоблачить их удается не всегда. В Польше сейчас насчитывают 5 тысяч беспризорников.

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