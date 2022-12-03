3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Почему в Швейцарии хотят запретить вождение электромобилей зимой
Швейцария на фоне обострившегося энергокризиса отворачивается от "зеленого" курса. В стране планируют запретить вождение электромобилей зимой - информирует Spiegel. Уточняется, что такое решение продиктовано желанием радикально снизить энергопотребление на фоне дефицита. Исключением станут только "абсолютно необходимые поездки". Пока проект указа не принят. Голосование запланировано на декабрь. Точная дата не сообщается.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе