Почему в Швейцарии хотят запретить вождение электромобилей зимой

Швейцария на фоне обострившегося энергокризиса отворачивается от "зеленого" курса. В стране планируют запретить вождение электромобилей зимой - информирует Spiegel. Уточняется, что такое решение продиктовано желанием радикально снизить энергопотребление на фоне дефицита. Исключением станут только "абсолютно необходимые поездки". Пока проект указа не принят. Голосование запланировано на декабрь. Точная дата не сообщается.