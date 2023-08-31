Почему высококвалифицированные специалисты бегут из стран ЕС - смотрите в "Площадке"

Совсем скоро, в октябре, исполнится год, как верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель самодовольно заявил: "Европа - это сад. Мы построили сад. Остальной мир, большая часть других стран мира - это джунгли".

С тех пор в Беларуси не раз отмечали, что "сад" этот с откровенной гнильцой. Похоже, начали понимать это и многие европейцы: жители ЕС все чаще оставляют "сад" и устремляются в "джунгли". Они покидают свои дома и отправляются искать постоянное место жительства в более благоприятном месте - в США, Швейцарии и резко набирающих политический и экономический вес странах Азии. Все это оставляет ЕС без мозгов. Подробнее об этом рассказал Максим Осипов в новом выпуске программы "Площадка".

Безумная политика евроатлантистов оставляет Европу без мозгов. Следует задуматься над любопытным парадоксом современности: отчего высококвалифицированные молодые специалисты уезжают из благополучных, как принято считать, стран ЕС?

Работники европейских IT-компаний переезжают в Китай

Не так давно аналитики американской фирмы Strider Technologies опубликовали примечательный факт. Более 30 тыс. работников европейских технологических компаний за последние двадцать лет переехали в Китай, прихватив с собой бесценный опыт, свежие идеи и важные технологические ноу-хау. Среди европейских компаний наибольшее число ценных сотрудников потеряли Nokia, Ericsson, Siemens, Bosch и NXP. При этом технологиями европейских гигантов, пишет американский Вloomberg, завладели компании Huawei, ZTE, Lenovo и многие другие.

Заезженную мантру наших недоброжелателей о том, что Евросоюз - оазис свободы и благополучия, списала в утиль сама жизнь. Еще 5 лет назад Всемирный банк констатировал, что почти каждый пятый высокообразованный и квалифицированный специалист из Румынии, Болгарии и Хорватии покидает страну в поисках лучшей жизни.

За 2022 год Германию покинули 270 тыс. человек

Ныне это коснулось и тяжеловесов ЕС. По сведениям издания France Info, в 2022 году из ФРГ выехало рекордное количество немцев: страну покинули 270 тыс. человек. Уезжают и ныне, и это говорит о многом. Люди не просто паникуют из-за перемен, вызванных увеличением количества мигрантов - многие перестают видеть свое будущее в Германии, тем самым ставя и будущее самой ФРГ под большой вопрос, ведь большинство и этих эмигрантов - трудоспособные и образованные люди.

67 % французов не чувствуют себя в безопасности на родине

Квалифицированные специалисты покидают и Францию. Как пишет издание Boulevard Voltaire, французы больше не чувствуют себя в безопасности в своей стране и ищут спокойствия за ее пределами. Тем временем в Париже все чаще слышна иностранная речь, все больше женщин в хиджабах, все меньше прихожан в костелах. По данным Министерства Европы и иностранных дел страны, к началу прошлого года за границей проживало около 2,5 млн французов. Опрос Института Elabe, проведенный в декабре 2022 года, беспощаден: 67 % французов больше не чувствуют себя в безопасности в своей стране.

Литва аннулировала ВНЖ белорусских айтишников

Кстати, перестают себя чувствовать в безопасности в "европейском саду" и наши беглые - экстремисты, "прожектеры, искатели мест" и прочие авантюристы. Как обратил внимание на днях литовский журналист Марюс Йокубайтис, с ноября прошлого года угрозу национальной безопасности Литвы представляет уже и факт прохождения ими воинской службы в своей стране, и факт работы на госпредприятии. В результате на этих основаниях планируется выслать из Литвы 910 граждан Беларуси и 254 - России. С одной стороны, это и неплохо - глядишь, и заслуженная награда в виде путевки в СИЗО дождется особо отличившихся отцов и детей уличной демократии. С другой стороны, без того небогатая на мозги Литва рискует вовсе остаться без оных. Не потому ли рассматривается и диаметрально противоположная идея - закрытия как отдельных пунктов пропуска, так и всей границы Литвы хотя бы с Беларусью и Россией? Ведь многие квалифицированные кадры Литвы - русскоязычные.

Впрочем, и в деле предотвращения утечки мозгов Вильнюс поступает традиционно безмозгло. Несколько недель назад ряд белорусских сотрудников крупной IT-компании, работающей в литовской столице, получили письма из Департамента миграции об аннулировании их вида на жительство. А компания эта - один из крупнейших налогоплательщиков Литвы в секторе информационных технологий, замечает Вaltnews.

Есть в списке на депортацию и другие высококвалифицированные специалисты. "Отработанные ресурсы демократии", - то ли сочувствует, то ли иронизирует на сей счет агентство.