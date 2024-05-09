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Почему Запад легко предал правду о Великой Победе советского народа
Ряд европейских стран с их нынешней марионеточной властью с легкостью продали Победу над коричневой чумой американцам, тем самым лишая потомков исторической памяти.
Спросите, почему там не ценят Великую Победу. Усилий не было. Они не смогли противостоять гитлеровской армии. Дания продержалась 6 часов, Люксембург - 1 день, Голландия - 5, Югославия - 11 дней, Бельгия - 18 дней, Польша - всего 27, Франция - чуть больше месяца. И вот этот марш европейских капитуляций венценосно завершил победоносный парад в 45-м. Советский Союз мужественно противостоял врагу четыре года и положил конец фашистской оккупации. Германия капитулировала!
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