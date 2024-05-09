Почему Запад легко предал правду о Великой Победе советского народа

Спросите, почему там не ценят Великую Победу. Усилий не было. Они не смогли противостоять гитлеровской армии. Дания продержалась 6 часов, Люксембург - 1 день, Голландия - 5, Югославия - 11 дней, Бельгия - 18 дней, Польша - всего 27, Франция - чуть больше месяца. И вот этот марш европейских капитуляций венценосно завершил победоносный парад в 45-м. Советский Союз мужественно противостоял врагу четыре года и положил конец фашистской оккупации. Германия капитулировала!