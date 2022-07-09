Почему Запад все больше плюет на права человека? Смотрите в "Понятной политике"

Мандат на жестокость: газ, пули, дубинки, тюрьма, увечья и смерть. Они ведут себя, будто они демократы. Почему Запад все больше плюет на права человека, но не снижает менторский тон. Вспомним самые резонансные случаи последних лет. Калейдоскоп западной несвободы смотрите в программе "Понятная политика" в понедельник, 11 июля, после "Панорамы".