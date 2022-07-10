Какой программы придерживается западный мир, вообще есть ли она, стоит только догадываться. Санкционная риторика, политическое высокомерие привели к закономерному результату и обрушились холодным душем на головы европейцев. Впрочем, и этот самый душ сегодня по расписанию. А еще пустые полки и экономия, экономия, экономия - от воды, бензина и продуктов питания до прочих давно привычных услуг. Хотя инфляция в некоторых странах немного замедлилась. Но лишь потому, что сейчас на дворе лето - потребность в отоплении, к примеру, в Европе, сильно снижена. Тем более, что теплой погодой европейцы не обделены. Казалось бы, золотое время для планового возделывания полей. Но не все так просто. Словосочетание "продовольственная безопасность" продолжают произносить с высоких трибун с оттенком озабоченности. Почему Западу все труднее прокормить себя? Расскажет Андрей Семченко.

Санкционированный голод

Тема продовольствия последние недели стала действительно горячей. Причем, во всех смыслах. Изменения климата внесли свои коррективы в урожай во всех частях света. Аномальная жара не обошла и Европу. Засуха крепко приложила Италию.

Италия

Потресканная земля, больше смахивающая на марсианский пейзаж, пожухлые посевы. Рим подобной сельхозкатастрофы не видел давно. Река По, та, что идет через Турин, полностью высохла. Такого итальянцы не видели последние 70 лет. По самым скромным подсчетам, аномалия нанесет стране ущерба в три миллиарда евро. Художники используют мертвые поля как холсты для своих акций. Ни на что другое бесплодные земли в этом сезоне не годятся. Надежд на спасительную прохладу и влагу в ближайшие месяцы совсем немного.

Результаты первого летнего месяца плачевные. В регионе Пьемонт минимум половина всего посева риса из-за засухи попросту выгорела.





Количество воды на поле сократилось на 80-90 %. Обычно в это время года на заливных лугах уровень воды достигал 10 сантиметров. Но у нас уже не было дождей больше 20 дней. Мы ожидаем очень сильное сокращение производства риса, если даже не полное. Джулиано Конти, фермер

Засуха так или иначе коснулась многих государств ЕС: в Португалии пустеют водохранилища, в Испании и Германии горят леса. Во Франции чахнут виноградники. Проблема климатических невзгод обсуждается на уровне еврокомиссии. Правда, когда дело касается реальных вызовов внутри объединения, там, кроме констатаций фактов, ничего не происходит.

Волны жары являются одними из самых смертоносных рисков стихийных бедствий в Европе. Они поражают наиболее уязвимых людей, и в то же время, как правило, самые сложные ситуации представляют наибольший риск. Статистика показывает, что с 2017 года мы стали свидетелями самых сильных лесных пожаров, когда-либо наблюдавшихся в Европе. К сожалению, мы ожидаем, что сезон лесных пожаров 2022 года может последовать этой тенденции. Марош Шефчович, еврокомиссар

Ни одно решение, которое было принято за последние 16 лет, и Ангела Меркель не исключение, не ведет к увеличению благосостояния своего народа, а фактически подчинено интересам другого государства. Как можно было ставить под сомнение "Северный поток" той стране, которая выросла на дешевых энергоносителях, когда вся экономика страны стоит на этом как на фундаменте. Сейчас мы пришли к тому, что впервые за 30 лет у нас появился дефицит внешнего торгового бюджета, т.е. мы покупаем намного больше, чем мы продаем. И что для этого надо высшее экономическое образование, чтобы предусмотреть это? Что, когда принимались решения, которые убивали нашу экономику, санкции, которые вырывали у нас огромный рынок сбыта, лишали нас энергоносителей. Санкции на удобрения, которые лишат нас урожая будущего года. Это что, люди, любящие свою страну, свой народ? Прав ваш Президент, не с кем разговаривать.

Не последнюю роль в создании продовольственного кризиса играют и сами политики. Отказываясь слушать собственных фермеров, лоббируя свои собственные интересы, европейские власти столкнулись с небывалой волной фермерских протестов.





Нидерланды

Голландские фермеры снова предупреждают власти: протесты будут продолжаться. Мы чувствуем поддержку миллионов людей. Уже несколько дней 40 тысяч отчаянных фермеров протестуют из-за роста цен на удобрения и топливо, что приведет к банкротству многие хозяйства. Они блокируют границу с Германией, аэропорты, порты, автомагистрали, супермаркеты и распределительные центры. Самых активных полиция пакует.

Мы пришли сюда, чтобы освободить нашего коллегу, молодого фермера, которого чуть не убила пуля, выпущенная полицейским. Он протестовал, чтобы спасти свой бизнес. У них не было прав арестовывать его! Протестующий

При этом демократическая пресса призывает не менее либеральные власти показать, что "монополия на насилие принадлежит государству". А перекрытие магистралей и вовсе никакого сочувствия не вызывает, как, впрочем, и у полицейских, которые не прочь применить огнестрельное оружие.

Тихая раздраженность властей объясняется очень просто. В супермаркетах с полок начали пропадать продукты. Нарушения логистических поставок и бойкот правительственных мер бьют, конечно, по обычным гражданам. Впрочем, жесткое подавление мирного протеста для псевдозащитников прав человека не ново: в Британии, например, полиции приказали проявлять нулевую терпимость к демонстрантам, которые высказываются против повышения цен на топливо.

Польша

Маховик запущен - и вот по примеру Нидерландов вышли на улицы итальянцы, немцы и поляки. В Варшаве бастующие фермеры прошли центральными улицами к зданию парламента, заблокировав движение по главным дорогам города. Аграрии и животноводы скандируют "Право и справедливость" нас предала!", подразумевая растущую инфляцию, недостаточную поддержку сельхозсектора и даже коррупцию на международном уровне.

Сегодня продовольственный рынок в Польше очень сильно дестабилизирован неконтролируемым импортом продуктов питания из-за рубежа. Есть картофель из Франции, из Германии, а также зерно из Украины, которое должно было только пройти через Польшу. Но наши мошенники захотели на этом подзаработать. Вместо того, чтобы отправить его дальше в Африку и арабские страны, правительство оставило зерно в Польше. Это бьет по национальным производителям, и уже осенью у фермеров будет недостаточно денег для обычной работы. Михал Колодзейчак, организатор протеста