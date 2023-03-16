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Почитатели Третьего рейха маршируют по Риге. Выступивший с антифашистским лозунгом задержан

В Риге на шествии в честь легионеров СС полиция задержала депутата Елгавской городской думы Андрея Пагора, выступившего с антифашистским лозунгом. Политик напомнил о преступлении присягавших Гитлеру добровольцев - у поселка Злеки в Курземе дивизия легионеров СС уничтожила 160 латышей. Депутата увела полиция.

А почитатели памяти коллаборационистов продолжили шествие к памятнику Свободы для возложения цветов. В колонне присоединились политики Национального объединения. С февраля прошлого года обязательным атрибутом этого торжества является украинский флаг.

Хотя других заявок на организацию мероприятий сегодня не поступало, госбезопасность Латвии сообщила о риске "демонстративных, провокационных или противоправных действий со стороны прокремлевски настроенных лиц". Поэтому в центр Риги были стянуты дополнительные наряды полиции, а людей призвали информировать ответственные службы.

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