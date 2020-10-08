Почтальон в США выкинул 2 тысячи избирательных бюллетеней

Бюллетени в урну, но не для голосования. В США - скандал. Почтальон выбросил в мусорку почти 2 тысячи избирательных бюллетеней. Ситуацию раскрыл местный житель. О своей находке гражданин сразу же заявил в полицию. Нерадивый работник получил штраф в размере 225 тысяч долларов. Напомним, ранее о таких случаях предупреждал президент США Дональд Трамп. Он заявил о беспорядке с голосованием на выборах главы государства по почте и призвал голосовать на избирательных участках, чтобы не допустить фальсификации выборов демократической партией.