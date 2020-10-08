3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Почтальон в США выкинул 2 тысячи избирательных бюллетеней
Бюллетени в урну, но не для голосования. В США - скандал. Почтальон выбросил в мусорку почти 2 тысячи избирательных бюллетеней. Ситуацию раскрыл местный житель. О своей находке гражданин сразу же заявил в полицию. Нерадивый работник получил штраф в размере 225 тысяч долларов. Напомним, ранее о таких случаях предупреждал президент США Дональд Трамп. Он заявил о беспорядке с голосованием на выборах главы государства по почте и призвал голосовать на избирательных участках, чтобы не допустить фальсификации выборов демократической партией.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов