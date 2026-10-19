Социологические опросы демонстрируют, что психологическая обработка населения в Европе приносит свои плоды: обитатели Старого Света смотрят в будущее со страхом, ждут скорой войны и настроены все более алармистски.

Например, в Польше почти 3/4 респондентов выступают за установление обязательного призыва женщин на военную службу. При этом большинство сторонников такой рекрутчины считают, что польки должны служить в тыловых и медицинских частях. Однако 21 % поляков желал бы видеть женщин, если что, также и в окопах на передовой.

Всеобщий воинский призыв в Польше так и не отменен законодательно: его могут возобновить в любой момент, а короткую поправку насчет женщин Сейм легко внесет за один день.

Между тем всеобщая воинская повинность восстанавливается во все большем количестве стран ЕС: ее ввели или готовятся ввести по всем странам Балтии, в Германии, Дании, Австрии и ряде других стран.