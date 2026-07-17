Почти 70 % литовцев считают, что дела в стране идут все хуже

Свежий соцопрос говорит о нарастании в Литве социального пессимизма. Почти 70 % граждан считают, что ситуация в стране ухудшается. Что жизнь становится все хуже, думают молодые и пожилые, богатые и бедные, приверженцы как левых, так и правых взглядов.

При этом среди пенсионеров, безработных, домохозяек и других социально незащищенных граждан число с опаской глядящих в будущее превышает 90 %.

Причины таких настроений очевидны - Литва является одной из самых дорогих стран еврозоны. Вдобавок панические настроения активно внушают местные СМИ. Они настойчиво убеждают литовцев, что до большой войны рукой подать, а избежать ее практически невозможно.