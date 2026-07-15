Почти 80 % немцев боятся за свое материальное будущее

Подавляющее большинство жителей Германии охвачено серьезной тревогой из-за резкого падения уровня жизни. Согласно новому исследованию, 79% немцев беспокоятся за свое финансовое будущее.

При этом 28 % опрошенных ожидают скорого ухудшения денежного положения, 51 % готовится сокращать повседневные расходы, а 18 % жителей боятся, что в дальнейшем не смогут вовремя оплачивать даже счета.

Главными причинами панических настроений стали затяжная инфляция, ухудшение общей экономической обстановки, а также ожидание негативных последствий из-за украинского конфликта и войны на Ближнем Востоке.