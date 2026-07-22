Почти половина семей беженцев в Австрии живет за счет госпособий

Австрийская система социального обеспечения столкнулась с небывалой нагрузкой из-за финансовой несамостоятельности мигрантов.

Как сообщает издание "Экспресс", 47 % семей беженцев в стране признаны полностью неспособными обеспечить собственное существование. Эти люди вынуждены годами жить исключительно за счет государственных пособий и налогоплательщиков. Особенно сложная ситуация в Вене, где на полном обеспечении государства находятся около 75 % всех семей мигрантов.

Для сравнения эксперты приводят показатели коренного населения - среди австрийских семей без миграционного прошлого способность самостоятельно закрывать свои финансовые потребности демонстрируют 93 %.