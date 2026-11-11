Почти треть немецких предприятий планируют сократить штат в 2027 году

Экономика Германии находится на пути к промышленному параличу. Почти треть предприятий планируют сократить число рабочих мест в 2027 году. Согласно исследованию Института германской экономики, 32 % частных компаний в ближайшее время приступят к массовым увольнениям.

Параллельно в стране зафиксировано сворачивание долгосрочного развития. Почти 40 % немецких компаний урезают объемы инвестиционных программ. Основными причинами бизнес называет запредельные цены на энергию, бюрократию и отсутствие политической стабильности, из-за чего инвестиции уходят в США и Азию, лишая локомотив Евросоюза шансов на восстановление.