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Почти 100 тыс. человек спасены с начала паводков в Казахстане

В Казахстане борются с последствиями наводнений. С начала масштабных паводков эвакуировали почти 100 тысяч человек, из них 36 тысяч - дети. В пунктах временного размещения находятся около 7 тысяч пострадавших.

Всего за период половодья уже откачали без малого 9 миллионов кубометров талой воды.

В восьми регионах страны по-прежнему действуют ЧС местного масштаба. 67 населенных пунктов остаются отрезанными от внешнего мира. В пострадавших районах размыты дороги, разрушены мосты, подтоплены тысячи домов.

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