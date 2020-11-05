Почти 150 мирных жителей погибло из-за конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан и Армения обнародовали данные о погибших среди мирного населения с момента начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. С азербайджанской стороны жертвами стали 92 мирных жителя, еще более 400 получили ранения. В свою очередь информационный центр Армении сообщает, что начиная с 27 сентября, с армянской стороны погибли 50 мирных жителей, не менее 148 человек ранены. При этом обе стороны не сообщают оперативные сведения о потерях среди военных. Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. С начала конфликта Армения и Азербайджан уже трижды достигали договоренности о прекращении огня, однако практически сразу каждая из сторон сообщала о нарушениях.