Почти 19 млн украинцев живут за чертой бедности

Украина стоит на пороге бедности. Такое мнение озвучил экс-министр экономики страны Виктор Суслов. Сейчас, по данным Национальной академии наук, за чертой бедности живут почти 19 млн украинцев, то есть - около половины населения. Дальше, по мнению бывшего министра, будет только хуже. Украину ждет социальное расслоение и глубокий политический кризис. В то же время около 70 % жителей страны считают, что страна движется в неправильном направлении. Таковы итоги апрельского опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные накануне на сайте организации. По данным опроса, 52 % (то есть - более половины украинцев) не доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому.