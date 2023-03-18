Почти 200 банков США могут повторить судьбу Silicon Valley Bank - WSJ

В США разгорелся масштабный банковский кризис. Около 200 американских банков могут повторить судьбу Silicon Valley Bank. Им тоже грозит банкротство, информирует The Wall Street Journal. В публикации отмечается: причиной закрытия банка Кремниевой долины стал рост ставок и снижение стоимости его активов. Люди начали волноваться и пошли в банк снимать незастрахованные депозиты.