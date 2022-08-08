3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Почти 40 % американцев не хотят переизбрания Байдена или Трампа
Политическое безрыбье в США - почти 40 % не хотят переизбрания Байдена или Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса Yahoo News. Среди респондентов как приверженцы демократов, так и республиканцев. 37 % негативно относятся к возможности второго срока Трампа, а 35 % опрошенных разделяют такую же позицию относительно Байдена. Дела у Сонного Джо обстоят неважно. Президент пока еще не выполнил полностью ни одного своего предвыборного обещания. В консервативной прессе его прозвали "политическим алкоголиком", поскольку поведение нынешнего главы Белого дома на мировой арене нелогично и даже безумно.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все