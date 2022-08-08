Почти 40 % американцев не хотят переизбрания Байдена или Трампа

Политическое безрыбье в США - почти 40 % не хотят переизбрания Байдена или Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса Yahoo News. Среди респондентов как приверженцы демократов, так и республиканцев. 37 % негативно относятся к возможности второго срока Трампа, а 35 % опрошенных разделяют такую же позицию относительно Байдена. Дела у Сонного Джо обстоят неважно. Президент пока еще не выполнил полностью ни одного своего предвыборного обещания. В консервативной прессе его прозвали "политическим алкоголиком", поскольку поведение нынешнего главы Белого дома на мировой арене нелогично и даже безумно.