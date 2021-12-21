Почти 4 года тюрьмы получил один из участников штурма Капитолия

В США огласили очередной приговор по делу о штурме Капитолия в январе этого года. 3 года и 10 месяцев тюремного заключения получил один из участников беспорядков, 28-летний Девлин Томпсон. Сообщается, что он выкрикивал в адрес полиции оскорбления, бросал в сотрудников различные предметы, в том числе флагшток, а также отобрал щит. Защита указала на то, что Томпсон страдает заболеванием аутического спектра, однако от уголовной ответственности это его не спасло, как и полное раскаяние в своих действиях.