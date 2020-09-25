Почти 4 месяца США охвачены беспорядками

В США продолжаются беспорядки на фоне убийства еще одной афроамериканки. По городам прокатились массовые митинги. Для сохранения общественного порядка полиция применяет слезоточивый газ. Днем ранее в Луисвилле два полицейских в ходе перестрелки получили ранения, а в Портленде активисты движения Black Lives Matter начали кидать в правоохранителей коктейли Молотова.



За последние двое суток сообщалось о сотнях задержанных. К слову, недовольство протестующих может усилиться из-за смерти еще одного афроамериканца - только на этот раз казненного по решению суда: Кристофера Виалва приговорили к такой мере наказания после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь на федеральном уровне за убийство двух белых супругов в 1999 году. Адвокат считает, что в деле решающую роль сыграла раса подсудимого.



