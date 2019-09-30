Почти 500 тысяч владельцев "Фольксваген" подали коллективный иск на автоконцерн

Это самый масштабный судебный процесс в стране. Автовладельцы требуют от компании компенсаций за причиненный ущерб от так называемого дизельного скандала. Напомним, ранее стало известно, что "Фольксваген" занижал показатели вредных веществ в выхлопных газах. В концерне же считают, что "клиентам не было причинено ущерба, поскольку все автомобили используются и безопасны". При этом в сентябре 2015-го концерн признался в манипуляциях с показателями выхлопов! Они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.