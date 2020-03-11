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Почти 80 % зараженных Covid-19 в Китае выписаны из больниц

Почти 80 % зараженных коронавирусом в Китае выздоровели. В больницах на данный момент остаются около 16 тысяч пациентов - об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Китай готов помочь Италии

Правительство пообещало предоставить гуманитарную помощь для борьбы с новым типом коронавируса Италии. Пекин выделит маски и другие медицинские средства, а также специальное оборудование. В случае необходимости Китай готов послать группу медицинских специалистов.

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