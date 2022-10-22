Почти 8 млн британцев с трудом оплачивают счета

Почти 8 миллионов жителей Туманного Альбиона испытывают трудности с оплатой коммунальных счетов. Таковы данные исследования управления по финансовому регулированию страны. Энергетическая бедность распространяется на фоне роста инфляции - самой высокой за 40 лет. Более того, индекс потребительского доверия британцев упал до минимального уровня. Анализ показал, что финансовые трудности сегодня испытывает каждый четвертый взрослый британец. В октябре цены на электроэнергию увеличились на 64 процента. А рост стоимости продуктов питания стал самым высоким с 1980 года.