Почти четыре сотни черепашек вывелись на туристическом пляже в Италии

Туристический пляж в Италии стал местом для выведения сотен морских черепах. За последние несколько дней на берегу города Авола вылупились почти четыре сотни рептилий вида каретта. На место прибыли волонтеры Всемирного фонда дикой природы - подсчитали приблизительную численность популяции. К слову, участки, где детенышы еще не вылупились из яиц, обнесли оградительной лентой, чтобы любопытные прохожие случайно не наступили на новорожденных черепашек.