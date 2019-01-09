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Почти четыре тысячи машин загорелись на корабле в Тихом океане
Пожар на 198-метровом судне вспыхнул еще в конце прошлой недели во время перевозки автомобилей из Японии на Гавайи. На борту находился 21 член экипажа. 16 из них спасли, четверых обнаружили в воде без признаков жизни, один человек пропал. Причины пожара до сих пор неизвестны. Корабль все еще продолжает гореть. Движется по течению он без экипажа, но под присмотром оперативных служб. Спасатели пытаются подобраться к судну, чтобы потушить пламя.
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