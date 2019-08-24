Почти два миллиона гектаров лесов Амазонии уничтожены пожарами!

В штате Акри введен режим чрезвычайной ситуации. Весь мир с ужасом наблюдает, как пламя уничтожает легкие планеты. Президент Бразилии Жаир Болсонару признался, что страна не справляется. Свою помощь в ликвидации очагов возгорания предложили Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Чили и Эквадор.



Президент Франции Эммануэль Макрон предложил свои меры по борьбе с огнем. Политик считает, что страны "Большой семерки" должны обеспечить финансирование для посадки новых деревьев и что необходимо положить конец процессу индустриального уничтожения лесов.



А в Лондоне сотни неравнодушных собрались на акцию протеста возле посольства Бразилии с требованиями начать активную борьбу с пожарами.