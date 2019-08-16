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Почти двум тысячам человек в Японии пришлось заночевать в аэропорту

Воздушная гавань Кансай отменила 250 рейсов из-за обрушившегося на страну тайфуна "Кроса". Администрация аэропорта выдавала всем желающим бесплатную воду и спальные мешки. Большинству людей пришлось спать на полу в залах ожидания. Напомним, из-за бушующей стихии в Японии погиб человек, около 60 пострадали.

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