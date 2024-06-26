Почти фильм-катастрофа: в Центральной Америке туристы запечатлели захватывающее явление

На западе Гватемалы во время шторма произошло извержение стратовулкана Фуэго, во время которого молнии били прямо в извергающее лаву жерло. Это повторялось неоднократно, поэтому многие туристы, отдыхающие недалеко от подножия вулкана, могли запечатлеть редкое и захватывающее явление.