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Почти фильм-катастрофа: в Центральной Америке туристы запечатлели захватывающее явление

Кадры, больше напоминающие фильм-катастрофу, сняли туристы в Центральной Америке.

На западе Гватемалы во время шторма произошло извержение стратовулкана Фуэго, во время которого молнии били прямо в извергающее лаву жерло. Это повторялось неоднократно, поэтому многие туристы, отдыхающие недалеко от подножия вулкана, могли запечатлеть редкое и захватывающее явление.

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