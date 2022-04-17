Свободные выборы, плюрализм мнений и равные права для жителей Германии лишь упаковка. Почти каждый третий немец считает, что живет в условиях "мнимой демократии". Об этом сообщает местный журнал "Шпигель". Издание ссылается на опрос, проведенный по заказу телеканала SWR. Согласно данным исследования, 28 % западных немцев считают, что они живут в условиях фиктивной демократии, среди восточных показатель значительно выше - целых 45 %.



Вместе с этим в Германии стремительно падает рейтинг канцлера. Олаф Шольц как никогда непопулярен. Недовольство политиком среди местных жителей достигло рекордного уровня. Почти половина немцев (а именно 49 %) работой канцлера недовольны.