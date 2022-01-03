Почти половина американцев недовольна состоянием демократии в стране

Демократия в США: почти половина американцев недовольна ее состоянием. Таковы данные опроса, проведенного газетой Washington Post и Университетом Мэриленда. 46 процентов респондентов отметили, что "мало" или "совершенно" не гордятся тем, как работает демократия в стране. Еще 43 процента "гордятся ей в какой-то степени". И всего 11 процентов опрошенных смогли с уверенностью сказать, что очень гордятся американской демократией. Уровень удовлетворенности за последние четыре года снизился: еще в 2017 году, согласно опросу, демократией США гордились 63 процента населения страны.