Почти сто человек погибли в Ираке во время крушения парома на реке Тигр

Почти сто человек, по последним данным, погибли в Ираке во время крушения парома на реке Тигр. Десятки числятся пропавшими без вести. Их ищут. По подозрению в причастности к аварии задержаны 9 человек. По предварительной версии, причиной ЧП стал перегруз. Ряд арабских телеканалов сообщает, что на пароме находились до 250 человек, а должно было быть не более 75. На борту были в основном женщины и дети, которые собирались праздновать Навруз.