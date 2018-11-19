Массовая авария в Китае. На одной из трасс провинции Хэнань во время сильного тумана столкнулись почти три десятка авто. По предварительным данным, три человека погибли, более 10 пострадали. В эти минуты на месте ЧП идет спасательная операция. Несколько водителей оказались заблокированы в собственных машинах.