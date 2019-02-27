Почти три десятка человек погибли при пожаре на главном железнодорожном вокзале Каира

Об этом сообщают источники в Министерстве здравоохранения. Еще более 50 пострадали. Мощный пожар спровоцировал врезавшийся в платформу пассажирский поезд. Состав вышел из депо на большой скорости. У него, судя по всему, отказали тормоза. За аварией последовал взрыв. Огнем охватило здание вокзала и несколько вагонов соседнего поезда. На месте происшествия сейчас работают наряды пожарных и десятки карет скорой помощи.