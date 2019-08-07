Почти у двух десятков детей в Париже обнаружили повышенную норму содержания свинца в крови

У 16-ти школьников показатели составляют 20-25 миллилитров на литр, что является опасным уровнем. Еще у двух превышает 50 миллилитров, а это уже отравление свинцом. Всего медицинские тесты проводили у 160-ти детей из школ, расположенных неподалеку от горевшего Собора Парижской Богоматери. Во время пожара тяжелый металл оказался рассеянным в воздухе, так как почти 400 тонн свинцовых листов покрывали крышу собора