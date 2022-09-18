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Почти все районы Молдавии участвуют в акции протеста, заявила партия "Шор"
Жители 31 района Молдавии вышли на многотысячную акцию протеста против роста цен в центре Кишинева, среди протестующих люди разных специальностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию члена партии "Шор" Дину Цуркану, который возглавляет Оргеевский районный совет республики.
Молдавия административно делится на 32 района, пять муниципиев и два автономных территориальных образования -Гагаузию и Левобережье Днестра (Приднестровье). В столице Молдавии в воскресенье проходит акция протеста сторонников оппозиции. По данным организаторов, на протесты в Кишиневе пришли около 45 тысяч человек.
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране.
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