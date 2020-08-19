Почтовая служба США отложила реформы до 3 ноября

Почтовая служба США под давлением губернаторов 20 штатов отложила реформы до 3 ноября - то есть, до завершения президентских выборов. Политики-демократы были уверены, что почта пытается саботировать голосование. Из-за эпидемии коронавируса многие американцы намерены голосовать, не выходя из дома. Одновременно с этим демократам удалось определиться с партийной кандидатурой на президентских выборах. Общенациональный конвент, как и ожидалось, большинством голосов остановил свой выбор на экс-вице-президенте страны Джо Байдене. Социологические опросы, впрочем, показывают, что Трамп уже почти нагнал демократа: его рейтинг ниже, чем у Байдена, лишь на 4%.



