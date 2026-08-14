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Под Римом произошел мощный взрыв на предприятии по производству боеприпасов

На крупном оборонном заводе под Римом произошел мощный взрыв. Вслед за взрывом последовал пожар. Все находившихся внутри 24 человека успели спастись, пострадавших нет.

Предприятие в Коллеферро производит боеприпасы среднего и крупного калибра для сухопутной и морской обороны, а также твердое топливо для авиационных пусковых установок.

Ведется расследование причин возгорания, не исключена версия поджога. Это уже второй подобный инцидент на европейском оборонном предприятии за четыре дня: в районе города Трявна в Болгарии произошел взрыв на складе боеприпасов военного завода.

Разделы:

В миреЕвропаПроисшествия

Теги:

Италия
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