Под руинами обрушившегося дома в Нью-Йорке могут быть выжившие

Экстренные службы Нью-Йорка допускают, что под завалами рухнувшего дома в Бруклине по-прежнему могут оставаться выжившие, пишет РИА Новости.

Трехэтажное здание в Бруклине обрушилось в ночь на 12 ноября по минскому времени. По последним данным властей, погибли 8 человек, пострадали 18.

"Мы будем здесь до тех пор, пока не будем на 100 % уверены, что под завалами больше нет людей. Хочу подчеркнуть: мы не перешли от спасательной операции к поиску тел погибших. Мы по-прежнему находимся на этапе поисково-спасательной операции", - сказала на пресс-конференции комиссар пожарного департамента города.