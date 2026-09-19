Под землей лежат 15 трлн долларов: почему Ирак не может освоить добычу полезных ископаемых

Ирак заплатил большую цену из-за закрытия Ормузского пролива. Война в Иране обошлась США на данный момент в 100 млрд долларов, а издержки, понесенные Ираком, составили более 140 млрд долларов, об этом заявил политический обозреватель Наджм аль-Рубаи в эксклюзивном интервью для "Первого информационного".

По его словам, некоторые сотрудники в стране не получают зарплату уже 40-45 дней. Ирак - нефтяная страна, у которой пока нет ничего, кроме продажи нефти, и единственный основной выход после закрытия экспорта нефти через турецкий порт Джейхан - это Ормузский пролив. "Ирак больше всех пострадал из-за американо-израильско-иранской войны и закрытия Ормузского пролива. Кто на небе и на земле знают, даже ребенок в колыбели знает, в каком состоянии находится государство. В иракском правительстве сидят коррумпированные люди, которые прорвались туда за 23 года, заняли места и закрепились. Но мы надеемся на Али аз-Зейди (премьер-министр Ирака. - Прим. news.by), который начал большую кампанию против них", - рассказал политобозреватель.

Наджм аль-Рубаи

Пока в Ираке приоритетной отраслью является нефтяная, но государство богато и другими полезными ископаемыми, однако из-за кризиса руководства добывающая промышленность переживает не лучшие времена.

Наджм аль-Рубаи:

"Вы не представляете, что находится в Ираке - нефть, газ, а пять других видов сырья до сих пор не освоены, куда входят сера, фосфаты, кремнезем. Стоимость сырья в первых разведанных запасах превышает 15 трлн долларов. Специалисты говорят, что в озерах, расположенных на нашей территории, лежат несметные сокровища. Когда начала пересыхать река Евфрат, появились следы цивилизации, где могут быть крупные сокровища. И это в то время, когда иракцы голодают".

Кроме того, от 40 до 50 % самолетов мира используют иракское воздушное пространство для пролета. Современный порт Фао до сих пор не работает в полном объеме, хотя благодаря ему имеется возможность перевозить товары из Юго-Восточной Азии, Индии в Европу через Турцию за семь дней. Ранее этот путь занимал от трех до четырех месяцев и был опасен. "И это было заброшено на предыдущих этапах. У нас все есть, но нам не хватает руководства, управления и чести в управлении ресурсами", - убежден Наджм аль-Рубаи.

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