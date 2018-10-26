Под двумя женщинами на юге Турции обрушился тротуар

В Сети появилось видео обрушения асфальта в Турции. На юге страны буквально провалились под землю две женщины. Одна врач, вторая медсестра. К счастью, они отделались ушибами. На кадрах видно, как женщины идут по тротуару и падают вниз вместе с бетонным покрытием в облаке пыли.