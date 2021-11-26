Под гнетом "Права и справедливости"

Опять появилась у них новая тема драки с Евросоюзом: преимущество внутреннего законодательства над международным. Евросоюз по их нормам имеет право проверять назначение судей в судебную систему вплоть до низшего звена. Но вы же в Евросоюз вступали, вы же подписали эти нормы, чего же вы не хотите сейчас их выполнять? Не выполняют - опять скандал. Поэтому надо отвлечь от этого скандала с ЕС. А пандемийные, евросоюзовские деньги - это около $100 млрд. И внутри там же катастрофа. Вот и надо отвлечь от этой ситуации. Они готовы войнушку развязать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь