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Под гнетом "Права и справедливости"

Истеричные заявления официальной Варшавы похожи на политическую агонию. Сегодня премьер-министр Польши Моравецкий предложил введение санкций против России. И привел несколько обвинений в адрес Москвы - это проблема с мигрантами на границе с Беларусью, ситуация в Молдове, конфликт в Украине, а также энергетический кризис в Европе. Накануне польский премьер пообщался со своим британским коллегой Борисом Джонсоном. Кстати, сам Лондон сейчас сталкивается с куда более масштабным миграционным кризисом, нежели на востоке ЕС.

Обозначившись в трех прибалтийских подзаборных столицах, Моравецкий усердно готовился к выступлению на заседании Европарламента, но тот поставил польского премьера на место. Отказ объяснили просто: ему уже давали слово в Страсбурге месяц назад.

Похоже, что еврочиновники просто устали: Моравецкий уже все сказал про Белоруссию. И ничего нового Польша сообщить не может. Варшаву жестко поставили на место: сидеть тихо и слушать старших товарищей по ЕС.
Леонид Свиридов, журналист агентства МИА "Россия сегодня"


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Польский МИД возмутился, как же европейские политики не захотели выслушать главу правительства "прифронтового государства"? Где их проницательность? Да просто с Варшавой все предельно ясно. Польша использует тему миграционного кризиса на границе, чтобы отвлечь свое население от уймы внутренних проблем.

Опять появилась у них новая тема драки с Евросоюзом: преимущество внутреннего законодательства над международным. Евросоюз по их нормам имеет право проверять назначение судей в судебную систему вплоть до низшего звена. Но вы же в Евросоюз вступали, вы же подписали эти нормы, чего же вы не хотите сейчас их выполнять? Не выполняют - опять скандал. Поэтому надо отвлечь от этого скандала с ЕС. А пандемийные, евросоюзовские деньги - это около $100 млрд. И внутри там же катастрофа. Вот и надо отвлечь от этой ситуации. Они готовы войнушку развязать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Этого Польше никто не позволит, а раздражение Брюсселя польским торгом свой предел исчерпывает. Скандальная судебная реформа, чудовищный закон о запрете абортов, угрожающий жизням, дымящая в нос европейцам угольная шахта Туров. И свежий персональный привет Берлину - Польша создает специальный НИИ для подкрепления своего требования репараций за преступления нацистской Германии в период Второй мировой.

И все же удалось Моравецкому выклянчить встречу с фрау Меркель и выразить претензию за ее общение с Президентом Лукашенко.

Послушайте, мы в телефонном разговоре обменялись мнениями. Вы можете предположить, что я по крайней мере заверила, что у нас одинаковые взгляды касательно характера кризиса и касательно того, как его решать.
Ангела Меркель, и.о. канцлера Германии
Мы здесь защищаем внешнюю границу ЕС. Мы также защищаем Германию от большого наплыва мигрантов. Лукашенко попытался испытать эту границу. Он "пригласил" тысячи мигрантов и использовал их в качестве живых щитов для дестабилизации ЕС.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши


Наглости и абсурду нет предела. Живыми щитами эти люди и их родители были во время военной американской и натовской оккупации Ирака и Афганистана при самозабвенном участии польских войск. Именно от рук поляков и их родственники тысячами гибли на родине. А теперь они сами страдают от водометной расправы польских полицаев на польской границе.



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Бунт в польском центре содержания беженцев

А те, кому "посчастливилось" найти приют в польских центрах временного содержания, рвутся на свободу. Бунт беженцев в Любушском воеводстве.

Сотни человек требуют выпустить их из-за колючего забора и позволить уехать в Германию. Но центр окружили дополнительные силы пограничников и пожарных (до полутысячи надсмотрщиков).

А что ощущают сами рядовые поляки под гнетом "Права и справедливости" с ее натянуто легитимным президентом Дудой - 2 %? Беженцам сочувствуют, поражаясь жестокости своего режима, опасаясь наткнуться в местных лесах на останки погибших иноземцев. И полэкзита не хотят - юридического хаоса, беззакония и евробезденежья. Зато другие граждане ЕС все чаще просят Варшаву - на выход.

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