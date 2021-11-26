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Под гнетом "Права и справедливости"
Истеричные заявления официальной Варшавы похожи на политическую агонию. Сегодня премьер-министр Польши Моравецкий предложил введение санкций против России. И привел несколько обвинений в адрес Москвы - это проблема с мигрантами на границе с Беларусью, ситуация в Молдове, конфликт в Украине, а также энергетический кризис в Европе. Накануне польский премьер пообщался со своим британским коллегой Борисом Джонсоном. Кстати, сам Лондон сейчас сталкивается с куда более масштабным миграционным кризисом, нежели на востоке ЕС.
Обозначившись в трех прибалтийских подзаборных столицах, Моравецкий усердно готовился к выступлению на заседании Европарламента, но тот поставил польского премьера на место. Отказ объяснили просто: ему уже давали слово в Страсбурге месяц назад.
Похоже, что еврочиновники просто устали: Моравецкий уже все сказал про Белоруссию. И ничего нового Польша сообщить не может. Варшаву жестко поставили на место: сидеть тихо и слушать старших товарищей по ЕС.
Польский МИД возмутился, как же европейские политики не захотели выслушать главу правительства "прифронтового государства"? Где их проницательность? Да просто с Варшавой все предельно ясно. Польша использует тему миграционного кризиса на границе, чтобы отвлечь свое население от уймы внутренних проблем.
Опять появилась у них новая тема драки с Евросоюзом: преимущество внутреннего законодательства над международным. Евросоюз по их нормам имеет право проверять назначение судей в судебную систему вплоть до низшего звена. Но вы же в Евросоюз вступали, вы же подписали эти нормы, чего же вы не хотите сейчас их выполнять? Не выполняют - опять скандал. Поэтому надо отвлечь от этого скандала с ЕС. А пандемийные, евросоюзовские деньги - это около $100 млрд. И внутри там же катастрофа. Вот и надо отвлечь от этой ситуации. Они готовы войнушку развязать.
Этого Польше никто не позволит, а раздражение Брюсселя польским торгом свой предел исчерпывает. Скандальная судебная реформа, чудовищный закон о запрете абортов, угрожающий жизням, дымящая в нос европейцам угольная шахта Туров. И свежий персональный привет Берлину - Польша создает специальный НИИ для подкрепления своего требования репараций за преступления нацистской Германии в период Второй мировой.
И все же удалось Моравецкому выклянчить встречу с фрау Меркель и выразить претензию за ее общение с Президентом Лукашенко.
Послушайте, мы в телефонном разговоре обменялись мнениями. Вы можете предположить, что я по крайней мере заверила, что у нас одинаковые взгляды касательно характера кризиса и касательно того, как его решать.
Мы здесь защищаем внешнюю границу ЕС. Мы также защищаем Германию от большого наплыва мигрантов. Лукашенко попытался испытать эту границу. Он "пригласил" тысячи мигрантов и использовал их в качестве живых щитов для дестабилизации ЕС.
Наглости и абсурду нет предела. Живыми щитами эти люди и их родители были во время военной американской и натовской оккупации Ирака и Афганистана при самозабвенном участии польских войск. Именно от рук поляков и их родственники тысячами гибли на родине. А теперь они сами страдают от водометной расправы польских полицаев на польской границе.
Бунт в польском центре содержания беженцев
А те, кому "посчастливилось" найти приют в польских центрах временного содержания, рвутся на свободу. Бунт беженцев в Любушском воеводстве.
Сотни человек требуют выпустить их из-за колючего забора и позволить уехать в Германию. Но центр окружили дополнительные силы пограничников и пожарных (до полутысячи надсмотрщиков).
А что ощущают сами рядовые поляки под гнетом "Права и справедливости" с ее натянуто легитимным президентом Дудой - 2 %? Беженцам сочувствуют, поражаясь жестокости своего режима, опасаясь наткнуться в местных лесах на останки погибших иноземцев. И полэкзита не хотят - юридического хаоса, беззакония и евробезденежья. Зато другие граждане ЕС все чаще просят Варшаву - на выход.
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