Под Иркутском разбился белорусский грузовой самолет: погибли 7 человек

Трагическая новость пришла сегодня днем из России. В Иркутской области потерпел крушение грузовой самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно". Все 7 членов экипажа погибли. Это граждане Беларуси, России и Украины. Среди причин трагедии называются погодные условия - в момент полета шел сильный снег, а также техническая неисправность самолета.

Консульские службы и отделение посольства Беларуси в Красноярске работают в плотном контакте с местными властями и МЧС России по установлению обстоятельств и выяснению всех подробностей происшествия. Подробности в следующем материале.

Это первые кадры с места крушения самолета Ан-12 авиакомпании "Гродно". Он следовал маршрутом Якутск - Иркутск. Как сообщили в МЧС России, борт потерпел крушение сегодня в 14:45. По некоторым данным, при заходе на посадку пилоты доложили о необходимости уйти на второй круг. В 7 километрах от Иркутска, в районе населенного пункта Пивовариха, грузовой Ан пропал с радаров. Вскоре горящие обломки нашли местные спасатели.

Как уже известно, на борту находились 7 человек. Установлено, что все погибли. Среди членов экипажа трое граждан нашей страны, двое Украины и двое россиян. Для идентификации тел будет проведена ДНК-экспертиза. Консульские службы и отделение посольства Беларуси работают с властями и ведомствами Иркутской области.





Посольство Беларуси в России находится в тесном контакте с местными властями, МЧС РФ, правоохранительными органами, продолжает заниматься выяснением всех обстоятельств происшествия. Вместе с тем эта работа затруднена в связи с темным временем суток и неблагоприятными погодными условиями. Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси

Сообщается, что самолет Ан-12 принадлежит "Авиакомпании Гродно" с 2019 года. Всего борт летал более 53 лет. Сделан на Ташкентском механическом заводе. Был на вооружении ВВС СССР, затем был передан в Армению, после в Asia Airways и уже оттуда в "Гродно".

Департаментом по авиации принято решение до окончания расследования приостановить коммерческую эксплуатацию самолетов АН-12 белорусской авиации Артём Сикорский, директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси

Причинами ЧП могут быть погодные условия или техническая неисправность

Известно, что во время полёта в области была сложная для полётов погода: сильный и мокрый снег, ледяной дождь. Среди причин ЧП называются как раз погодные условия, или техническая неисправность. Во всех обстоятельствах сейчас разбирается специальная комиссия, создан оперативный штаб.

По факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело