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Под Иркутском разбился грузовой борт авиакомпании "Гродно": погибли трое белорусов
Новые подробности авиакатастрофы под Иркутском, где потерпел крушение грузовой самолет белорусской авиакомпании "Гродно". Все члены экипажа - их было 7 человек - погибли.
В МИД Беларуси подтвердили список людей, которые находились на борту. Среди них трое граждан Беларуси. Об этом заявили в нашем посольстве в России. В составе экипажа также были двое россиян и двое украинцев.
Посольство Беларуси в России находится в тесном контакте с местными властями, МЧС РФ, правоохранительными органами, продолжает заниматься выяснением всех обстоятельств происшествия. Вместе с тем эта работа затруднена в связи с темным временем суток и неблагоприятными погодными условиями.
Руководство авиакомпании "Гродно" проводит оперативное совещание
Департамент по авиации Беларуси принял решение остановить коммерческую эксплуатацию Ан-12 до окончания расследования. Об этом заявил Артем Сикорский на брифинге в связи с крушением белорусского самолета в России.
Крушение белорусского самолета в России: возбуждено уголовное дело
Известно, что грузовой Ан-12 перевозил продукты на Чукотку. Перед вылетом из Якутска судно было в нормальном техническом состоянии. В семи километрах от аэродрома у населенного пункта Пивовариха самолет упал, а после загорелся. Огонь охватил около трех сотен квадратных метров. На месте крушение воздушного грузовика работает сотня спасателей. По предварительной версии, самолет рейсом Якутск - Иркутск пропал с радаров, когда заходил на второй круг при посадке. Как уточнили в аэропорту Иркутск, в это время шел сильный мокрый снег, который значительно ограничивает видимость. На месте крушения Ан-12 сначала были найдены фрагментированные останки погибших. Понадобится ДНК-идентификация, сообщили в экстренных службах. По факту авиакатастрофы в Иркутской области возбуждено уголовное дело. Во взаимодействии с коллегами из России работает и СК Беларуси. Уже найден один из двух черных ящиков. В ближайшее время специалисты приступят к расшифровке. Как сообщила прокуратура России, на борту самолета могли находиться двое пассажиров. Беларусь создаст специальную комиссию по расследованию обстоятельств падения самолета.
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