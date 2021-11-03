Под Иркутском разбился грузовой борт авиакомпании "Гродно": погибли трое белорусов

Известно, что грузовой Ан-12 перевозил продукты на Чукотку. Перед вылетом из Якутска судно было в нормальном техническом состоянии. В семи километрах от аэродрома у населенного пункта Пивовариха самолет упал, а после загорелся. Огонь охватил около трех сотен квадратных метров. На месте крушение воздушного грузовика работает сотня спасателей. По предварительной версии, самолет рейсом Якутск - Иркутск пропал с радаров, когда заходил на второй круг при посадке. Как уточнили в аэропорту Иркутск, в это время шел сильный мокрый снег, который значительно ограничивает видимость. На месте крушения Ан-12 сначала были найдены фрагментированные останки погибших. Понадобится ДНК-идентификация, сообщили в экстренных службах. По факту авиакатастрофы в Иркутской области возбуждено уголовное дело. Во взаимодействии с коллегами из России работает и СК Беларуси. Уже найден один из двух черных ящиков. В ближайшее время специалисты приступят к расшифровке. Как сообщила прокуратура России, на борту самолета могли находиться двое пассажиров. Беларусь создаст специальную комиссию по расследованию обстоятельств падения самолета.