Под Харьковом разбился военно-транспортный самолет

Срочные новости приходят в эти минуты из Украины. Под Харьковом, около города Чугуев, разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Вот первые кадры с места крушения. На борту могли находиться курсанты Харьковского университета воздушных сил. Эту информацию украинским СМИ подвердил источник в Минобороны. Причины катастрофы пока не называются. Сколько людей было на борту - неизвестно.