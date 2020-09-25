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Под Харьковом разбился военно-транспортный самолет

Срочные новости приходят в эти минуты из Украины. Под Харьковом, около города Чугуев, разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Вот первые кадры с места крушения. На борту могли находиться курсанты Харьковского университета воздушных сил. Эту информацию украинским СМИ подвердил источник в Минобороны. Причины катастрофы пока не называются. Сколько людей было на борту - неизвестно.

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