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Под Киевом боевики обстреляли журналистов Sky News
Кадры обстрела журналистов Sky News боевиками теробороны. Инцидент произошел 28 февраля под Киевом, боевики стали обстреливать автомобиль съемочной группы. Даже на крики, что они журналисты, стрельба не прекращалась. К счастью, на этот раз никто не пострадал. Это очередной результат беспорядочной раздачи оружия киевскими властями. Представители западных СМИ сами убедились в катастрофических мерах украинского руководства и едва не поплатились за это жизнью.
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